¡Con un arma de fuego hechiza y droga detuvieron a un joven en Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- Elementos de la Policía Municipal de Zacatecas, en coordinación con la Estatal Preventiva, realizaron la detención de un hombre de 23 años de edad en la colonia Huerta Vieja por la presunta comisión de un delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, así como la portación de arma prohibida, más lo que resulte.

El implicado fue denunciado de manera anónima a la base de radio de la corporación, ya que rondaba por las calles intentando abrir vehículos.

Al acudir se encontró al sujeto que coincidió con la descripción del reporte, quien intentaba sustraer una batería de un automóvil estacionado.

Debido a que no logró comprobar que la unidad era de su propiedad se le realizó una inspección física, encontrándole cinco envoltorios color verde, en cuyo interior contienen una sustancia granulada con características propias de la droga conocida como crystal, y un arma hechiza de metal forjado, color negro.

Por ello, el hombre fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), para que la instancia realice las investigaciones pertinentes.