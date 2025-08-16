¡Por una orden de aprehensión por homicidio calificado en Chihuahua sujeto fue detenido en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado emitida por la autoridad del estado de Chihuahua, fue detenido por efectivos de la Policía Estatal en las inmediaciones de la Puerta de Seguridad Policial de Cosío y fue presentado ante la autoridad ministerial.

Los hechos se registraron cuando oficiales de la Policía Estatal realizaban sus labores de vigilancia en la Puerta de Seguridad de Cosío, cuando en determinado momento observaron en circulación a una persona a bordo de un vehículo de la marca Honda Civic, en color negro con placas de circulación del estado de Durango, por lo que de forma aleatoria se le marcó el alto y fue detenido en el lugar su conductor, quien dijo llamarse Rafael “N”, de 38 años de edad.

Al ser sometido a una revisión corporal preventiva y verificar su información general en el C5i, los oficiales estatales fueron informados que sobre dicha persona existía una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado emitida en el estado de Chihuahua, motivo por el que finalmente fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, instancia donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.