¡Con un arma de fuego larga hechiza policías estatales detuvieron a una mujer en Pirules!

AGUASCALIENTES, AGS.- En poder de un arma de fuego larga hechiza fue detenida una mujer por uniformados de la Policía Estatal en calles del Infonavit Pirules, al poniente de la ciudad capital; además, le aseguraron un aproximado de 30 cartuchos útiles, por lo cual fue trasladada ante la autoridad ministerial federal.

Fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado quienes en su recorrido de vigilancia en calles de esa zona habitacional detectaron a una persona de sexo femenino que tenía en sus manos un objeto metálico con las características de un arma larga, misma que al notar la presencia de los policías se dio a la fuga corriendo, ante tal situación evasiva los oficiales fueron en su persecución a pie tierra dándole alcance metros adelante.

Al momento de su captura la mujer dijo responder al nombre de María “N”, de 35 años de edad, en sus manos portaba un arma larga hechiza; además, durante la revisión que personal femenino de la corporación estatal le practicó le detectaron entre sus pertenencias cerca de 30 cartuchos útiles.

Finalmente, María “N” fue trasladada junto con el arma hechiza y los cartuchos útiles ante el agente del Ministerio Público Federal en la Fiscalía General de la República en Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.