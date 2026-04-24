¡En el Ejido Peñuelas capturaron a presunto distribuidor con más de 30 dosis de crystal!

AGUASCALIENTES, AGS.- Presunto distribuidor de sustancias ilícitas fue detenido por uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en poder de más de 30 envoltorios de sustancia granulada con las características propias del crystal, que dieron un peso aproximado de 30 gramos, el cual fue asegurado en calles de la comunidad Ejido Peñuelas, perteneciente al municipio de Aguascalientes.

Durante los recorridos de vigilancia que se llevan a cabo por parte de los uniformados de la Policía Estatal, al circular por una de las arterias del Ejido Peñuelas, al sur de la entidad, detectaron a una persona de sexo masculino que al percatarse de la presencia de los policías actuó de manera evasiva, motivo por el que procedieron a realizarle una inspección preventiva.

El individuo dijo responder al nombre de Rodrigo “N”, de 35 años de edad, al momento de realizarle la inspección corporal detectaron entre sus pertenencias más de 30 envoltorios que contenían sustancia granulada al parecer crystal, que dieron un peso aproximado de 30 gramos.

Por lo anterior, Rodrigo “N” fue abordado a una patrulla para ser puesto a disposición junto con los envoltorios asegurados ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.