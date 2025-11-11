¡Con un arma de fuego tipo pluma joven resultó lesionada de un balazo en Lomas del Ajedrez!

La fémina asegura que fue herida de manera accidental, pero la Fiscalía ya investiga el hecho

AGUASCALIENTES, AGS.- Una joven resultó con una herida de bala en el abdomen con un arma de fuego tipo pluma en un domicilio en el fraccionamiento Lomas del Ajedrez, por lo que a bordo de una patrulla de la Policía Estatal fue trasladada al Hospital Tercer Milenio para recibir atención médica.

La muchacha, identificada como Valeria, de 20 años de edad, asegura que fue lesionada de manera accidental al estar manipulando el arma, pero la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si realmente se trató de un accidente.

Los hechos tuvieron lugar la noche del lunes 10 de noviembre en la citada zona habitacional.

De acuerdo a la versión de la propia Valeria, se hallaba en un domicilio con unos familiares y manipulaban el arma de fuego cuando se disparó y fue herida en el abdomen.

Los parientes de la veinteañera solicitaron la intervención de los servicios de emergencia y oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en la patrulla a su cargo, la trasladaron al hospital mencionado.

Los doctores que la atendieron confirmaron que la lesión que presentaba fue provocada por un proyectil disparado por arma de fuego.

Al intervenir en el caso, agentes de la Policía de Investigación Criminal recabaron la declaración de Valeria sobre la forma en la que resultó lesionada e insistió que fue de forma accidental.

Los elementos determinaron que la herida de bala fue producida por un arma de fuego tipo pluma.

La Fiscalía confirmó el inicio de una investigación por lo ocurrido y precisó que hasta el momento no hay personas detenidas.