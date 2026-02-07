¡Con un detenido lesionado culminaron persecución y disparos en la 45 Norte!

JESÚS MARÍA, AGS.- Alrededor de las 22:00 horas del viernes 6 de febrero se registró una intensa movilización policial sobre la carretera federal 45 Norte, frente al nuevo Centro Comercial Agropecuario.

En el operativo participaron corporaciones municipales, estatales, unidades de distintos municipios y personal de la Fiscalía General del Estado.

La movilización inició cuando una unidad policial reportó que venía en persecución de una camioneta Volkswagen Tiguan, con placas de circulación de Aguascalientes, la cual habría iniciado su huida desde el municipio de Rincón de Romos.

El conductor presuntamente ignoró las indicaciones de detenerse, lo que derivó en un intercambio de disparos durante el trayecto.

De acuerdo con los primeros reportes, desde la camioneta se realizaron detonaciones en contra de los uniformados, quienes repelieron la agresión para intentar frenar la marcha del vehículo.

La persecución concluyó a la altura del Agropecuario nuevo, donde los elementos lograron asegurar la unidad y detener al único ocupante.

El detenido presentaba una herida por proyectil de arma de fuego en una pierna, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos del ISSEA antes de ser trasladado a un hospital bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Durante la revisión del vehículo, las autoridades localizaron un arma de fuego corta calibre .380, presuntamente utilizada para agredir a los elementos durante la persecución.

La zona fue acordonada y la circulación sobre la 45 Norte permaneció parcialmente cerrada mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Conforme avanzaron las labores de aseguramiento, el operativo comenzó a disminuir, aunque las unidades encargadas de la detención permanecieron en el sitio.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para determinar la participación del detenido y el origen del arma asegurada.