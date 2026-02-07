¡A 4 años de prisión fue sentenciado vendedor de marihuana y crystal en Jesús María!

Fue capturado durante un cateo en su domicilio en la comunidad San Miguel

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Aguascalientes, obtuvo de una jueza de Control sentencia condenatoria contra Juan “N” por su responsabilidad en la participación en el delito contra la salud en la modalidad de posesión de cannabis sativa y clorhidrato de metanfetamina con fines de venta.

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes detuvieron a Juan “N” luego de ejecutar una orden de cateo librada por la autoridad judicial en un domicilio ubicado en la comunidad de San Miguel, en el municipio de Jesús María.

Durante la intervención policial fueron asegurados 5 kilos 158 gramos de cannabis sativa y 22 gramos 4 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, lo cual, junto con el detenido, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad.

El agente del Ministerio Público de la Federación presentó los datos de prueba suficientes que permitieron a la jueza de Control imponer una sentencia de 4 años de prisión, así como una multa de 9 mil 51 pesos 2 centavos en contra de Juan “N” por el delito mencionado.