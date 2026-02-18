¡Conductora lesionada dejó aparatosa volcadura en el distribuidor vial de la 45 Norte!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una mujer resultó lesionada tras protagonizar un choque contra objeto fijo que derivó en una volcadura durante la madrugada de este miércoles en el distribuidor vial de la carretera federal 45 Norte, en la rampa que conecta con la avenida Siglo XXI.

El accidente se registró alrededor de las 03:22 horas, cuando un vehículo Chevrolet Chevy, en color tinto, con placas de circulación del estado de Aguascalientes, era conducido por Dinora, de 29 años de edad.

De acuerdo con el reporte, la conductora circulaba a velocidad inmoderada sobre la avenida Siglo XXI en el sentido poniente-oriente, es decir, de avenida Independencia hacia la 45 Norte.

Al descender por el paso a desnivel del distribuidor vial tomó la rampa de salida con dirección sur-norte, sin embargo, debido al exceso de velocidad perdió el control en la curva.

El automóvil se impactó primero contra el muro de contención y posteriormente rebotó hacia el muro contrario, para finalmente volcar y quedar sobre su toldo.

Durante la volcadura la conductora salió eyectada de la unidad y el propio vehículo cayó sobre sus extremidades inferiores, dejándola atrapada e imposibilitada para solicitar ayuda.

Fue un trailero que circulaba por la misma rampa quien localizó el vehículo volcado y dio aviso a los servicios de emergencia.

El operador refirió que la propia conductora le manifestó que llevaba aproximadamente una hora en el lugar del accidente.

Tras el reporte acudieron elementos de Bomberos Municipales, así como paramédicos del ISSEA y de la Cruz Roja, quienes mediante el uso de equipo hidráulico realizaron las maniobras necesarias para liberar a la mujer.

Posteriormente, la lesionada fue trasladada en condición de regular a grave al Hospital General de Zona Número 3 del IMSS para su valoración médica.

En tanto, oficiales de la Policía Vial se hicieron cargo del siniestro, efectuaron el peritaje correspondiente y coordinaron el remolque del vehículo hacia la pensión municipal.