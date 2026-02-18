¡Sujeto que durante varios años violó a una adolescente y la embarazó fue capturado!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado logró la vinculación a proceso de Bartolo “N” por su probable responsabilidad en los delitos de atentados al pudor y violación en agravio de una víctima adolescente de identidad reservada.

De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan al año 2012, cuando el imputado comenzó a realizar tocamientos indebidos en contra de la víctima cuando ésta era apenas una niña.

La agresión sexual habría continuado durante varios años, derivando en un embarazo producto de los abusos.

Tras la denuncia presentada, la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y Género inició la carpeta de investigación correspondiente, desplegando diversas diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

Como resultado de una investigación exhaustiva se lograron recabar datos de prueba suficientes que permitieron solicitar y obtener del órgano jurisdiccional el mandamiento judicial en contra del señalado.

Elementos de la Policía de Investigación Criminal, mediante actos de investigación tanto de campo como de gabinete, lograron ubicar al imputado en el cruce de las calles Francisco Ponce y Calle Poniente, en la comunidad Macario J. Gómez, municipio de San Francisco de los Romo, donde se dio cumplimiento a la orden judicial.

En audiencia inicial, el juez de Control analizó los datos de prueba expuestos por la Representación Social y determinó dictar auto de vinculación a proceso en contra de Bartolo “N” por los delitos señalados.

Como medida cautelar se impuso la prisión preventiva justificada y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que continuarán las diligencias correspondientes para el fortalecimiento del caso.