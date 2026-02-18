¡Un motociclista al borde de la muerte dejó brutal choque en V.N.S.A.!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un aparatoso y violento accidente se registró luego de que un motociclista fuera brutalmente embestido por una camioneta, quedando gravemente herido y debatiéndose entre la vida y la muerte.

Los hechos se registraron la tarde del martes 17 de febrero en el cruce de Jerónimo de la Cueva y Siglo XXI, en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, donde la motocicleta terminó envuelta en llamas tras el impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, el lesionado viajaba a bordo de una motocicleta Yamaha, de 500 centímetros cúbicos, y circulaba de sur a norte sobre Jerónimo de la Cueva, mientras que la camioneta lo hacía de poniente a oriente por Siglo XXI.

Al momento no se ha determinado cuál de los conductores omitió la luz roja del semáforo.

El golpe fue devastador: la camioneta impactó con su parte frontal el costado izquierdo de la moto, arrastrando al conductor varios metros.

En su trayectoria, la camioneta se proyectó contra un poste de alumbrado público situado en el camellón central.

Segundos después, la motocicleta comenzó a incendiarse, generando pánico entre los testigos.

Paramédicos que arribaron al sitio confirmaron que el motociclista presentaba lesiones de extrema gravedad: fuerte traumatismo craneoencefálico con hundimiento de cráneo y la pierna izquierda prácticamente destrozada, con riesgo de amputación, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital General de Zona número 3 del IMSS, donde su estado de salud fue reportado como crítico.

En la camioneta viajaban tres personas: el conductor quedó atrapado entre los fierros retorcidos debido a que las puertas se bloquearon por el impacto, por lo que elementos de Bomberos Municipales utilizaron equipo hidráulico para liberarlo.

Tanto él como sus acompañantes resultaron lesionados y fueron atendidos en el lugar por socorristas.

El percance también dejó daños materiales luego de que el poste derribado cayera sobre un taxi con número económico 1507, provocándole afectaciones en la carrocería.

La zona fue acordonada y cerrada a la circulación mientras policías municipales, viales, paramédicos y bomberos realizaban maniobras de rescate, sofocando el incendio de la motocicleta y el área fue asegurada.

Autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer la mecánica del accidente y fincar responsabilidades.