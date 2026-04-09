¡Congreso de Aguascalientes aprobó reformas en materia de mezcal, austeridad, movilidad, medio ambiente, desarrollo social y urbano!

En el apartado de asuntos generales participaron 12 legisladoras y legisladores con la presentación de iniciativas, Puntos de Acuerdo y posicionamientos

AGUASCALIENTES, AGS.- En la Sexta Sesión Ordinaria de la LXVI Legislatura del Congreso de Aguascalientes, encabezada por el presidente de la Mesa Directiva, diputado Rodrigo Cervantes Medina, las y los legisladores avalaron diversas reformas orientadas a fortalecer el marco jurídico estatal en materia de disciplina financiera, movilidad incluyente, desarrollo agropecuario, protección al medio ambiente, desarrollo social y justicia, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y buscar garantizar el acceso equitativo a derechos y servicios.

Como primer punto del Orden del Día, se aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que resuelve la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

El objeto de la Minuta consiste en establecer un límite constitucional a las jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos, vinculándolas al principio de que ninguna persona servidora pública puede percibir más que la persona titular del Ejecutivo Federal. Asimismo, busca garantizar que dichas percepciones se rijan bajo criterios de austeridad, proporcionalidad, racionalidad y disciplina financiera, fortaleciendo la sostenibilidad del gasto público.

Se avaló por unanimidad el dictamen de la Comisión de Movilidad Sustentable y Transporte, que reforma el artículo 124 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, presentada por las y los diputados Humberto Montero, Nancy Gutiérrez, Jedsabel Sánchez, Adán Valdivia, Arlette Muñoz, Maximiliano Ramírez, Amisadai Castorena y Heriberto Gallegos, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y Fuerza por Aguascalientes; adhiriéndose la diputada Genny López del Partido Verde Ecologista, en materia de descuentos para mujeres embarazadas.

El objeto de la iniciativa consiste en garantizar el derecho a la movilidad de las mujeres embarazadas mediante el establecimiento de tarifas preferenciales en el transporte público colectivo urbano y foráneo, equivalentes al 50 por ciento de la tarifa pública.

Dicha condición deberá acreditarse mediante constancia expedida por instituciones públicas del sector salud, en la que se precise el periodo de gestación correspondiente, como mecanismo para reducir barreras económicas y facilitar su acceso oportuno, seguro y equitativo a los sistemas de transporte.

Se aprobó por unanimidad el dictamen acumulado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, que resuelve las siguientes: iniciativa por la que se crea la Ley del Mezcal, Maguey y sus Derivados para el Estado de Aguascalientes, presentada por las y los diputados Jedsabel Sánchez, Adán Valdivia, Humberto Montero, Arlette Muñoz y Maximiliano Ramírez, adhiriéndose las legisladoras Mirna Medina y Beatriz Montoya, así como el entonces diputado Luis León.

Asimismo, la reforma a la Ley para el Desarrollo Agrícola del Estado, presentada por las y los diputados Ma. Guadalupe Mendoza, Amisadai Castorena y Heriberto Gallegos, adhiriéndose las y los congresistas Alma Hilda Medina, Mirna Medina, Yaszú Muñoz, Genny López, Ana Gómez, Lucía de León, Maximiliano Ramírez y Rodrigo Mireles, ambas en materia de fomento y promoción del mezcal.

Las iniciativas tienen como objeto impulsar políticas públicas que promuevan la producción sustentable y el fortalecimiento de las comunidades mezcaleras, incentivando la creación de nuevos emprendimientos productivos y protegiendo este sector en la entidad.

Se avaló con 22 votos el dictamen de la Comisión de Familia y Derechos de la Niñez, que resuelve la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se derogan los artículos 268 y 269 del Código Civil del Estado, presentada por la diputada Laura Ponce Luna, en materia de impedimentos para contraer matrimonio.

El objeto de la iniciativa consiste en actualizar las normas jurídicas y derogar diversas disposiciones a fin de evitar antinomias relativas a los requisitos para contraer matrimonio.

Se aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, que reforma el artículo 201 de la Ley de Protección Ambiental para el Estado, presentada por la diputada Beatriz Montoya Hernández, en materia de colaboración de autoridades en casos ambientales.

Consiste en fortalecer el marco jurídico estatal, dotando a las autoridades ambientales de herramientas que faciliten la cooperación con instancias de seguridad pública, tanto estatales como municipales, para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano y permitir la intervención oportuna de dichas autoridades.

Se avaló con 20 votos el dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, que reforma el artículo 1° de la Ley de Desarrollo Social para el Estado, presentada por el diputado Amisadai Castorena Romo, en materia de política digital.

Tiene por objeto diseñar e implementar una política digital que permita mejorar la comunicación con la ciudadanía, poniendo a disposición información sobre los diferentes programas sociales, así como implementar acciones específicas que promuevan la inclusión tecnológica de personas en situación de vulnerabilidad, facilitando su integración activa a la vida pública y el acceso a sus derechos.

Se aprobó con 22 votos el dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que reforma el artículo 570 del Código Urbano, presentada por el diputado Adán Valdivia López, en materia de ordenamiento del suelo, buscando actualizar y armonizar las disposiciones relativas a la subdivisión de predios rústicos, adecuándolas a su naturaleza, para quedar como sigue:

Artículo 570.- Por cada 5 hectáreas del predio objeto de la solicitud, se podrán subdividir hasta en 4 fracciones, considerando accesos mediante calle o servidumbre de paso legalmente constituida, con sección o anchura no menor a 12 metros, congruente con los instrumentos municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Se avaló con 20 votos el dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que reforma el artículo 128 Bis del Código Urbano, presentada por el diputado Maximiliano Ramírez; consiste en retirar la infraestructura de telecomunicaciones, radiodifusión y suministro de electricidad que se encuentre en desuso, con el fin de mejorar la imagen urbana, prevenir accidentes y garantizar la seguridad de la población.

Se aprobó con 20 votos el dictamen acumulado de la Comisión de Justicia, que resuelve la iniciativa de reforma al artículo 256 del Código Civil, presentada por el diputado Rodrigo Cervantes Medina, así como las y los legisladores Alejandra Peña, Ana Gómez, José Trinidad Romo, Fernando Alférez, Yaszú Muñoz, Genny López, Irma Reza y Rodrigo Mireles, en materia de donaciones entre consortes, para quedar como sigue:

Artículo 256.- Las donaciones entre consortes pueden ser revocadas por los donantes, mientras subsista el matrimonio, cuando exista causa justificada para ello.

En el apartado de asuntos generales participaron las y los diputados con diversas intervenciones sobre temas de interés público:

Adán Valdivia: Presentó una iniciativa para facilitar los procesos de impartición de justicia, a través de que el Congreso de Aguascalientes remita al Congreso de la Unión un proyecto de reforma a la Ley de Amparo para que particulares promuevan sus recursos desde su lugar de origen y sin necesidad de que la interesada (o) se traslade hasta la entidad o región/jurisdicción en el que se encuentre el órgano judicial.

Nancy Gutiérrez: Expuso una iniciativa, de manera conjunta con la legisladora Ana Gómez, con el objeto de reformar el Código Penal del Estado para aumentar las penas por delito de abuso sexual, con un rango de 5 a 10 años de prisión para quien lo cometa, con las agravantes en aquellos casos en los que la víctima sea menor de 18 años de edad o sus facultades mentales le impidan entender la situación de vulnerabilidad.

Yaszú Muñoz: Propuso un proyecto de modificación al Código Civil para el Estado de Aguascalientes, con el objeto de que una niña o niño no se vean afectados en los procesos de divorcio y otorgamiento de la patria potestad, como reconocer el principio de continuidad de los infantes y su derecho a vivir en su mismo entorno, de manera independiente al proceso de disolución de la relación nupcial.

Heriberto Gallegos: Presentó, a nombre de los Grupos Parlamentarios Fuerza por Aguascalientes y del PAN, una iniciativa a la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes para facilitar los trámites para la expedición de títulos profesionales en favor del desarrollo de egresadas y egresados.

Lucía de León: Propuso una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado y a la Ley estatal de Educación, con el propósito de proteger al personal docente y administrativo en planteles escolares ante denuncias o acusaciones no probatorias y sin sustento, situación que puede afectar el desarrollo de alumnas y alumnos.

Arlette Muñoz: Presentó un proyecto de reforma encaminado a regular presuntos servicios de salud con la aplicación de “sueros vitaminados”, estableciendo lineamientos claros para quienes los ofrecen o desean adquirirlos, con el propósito de evitar tragedias como las que ocurrieron con pacientes en el estado de Sonora, quienes perdieron la vida tras someterse a este tipo de intervenciones ‘médicas’.

Genny López: Por su parte, expuso un posicionamiento a través del cual hizo un llamado a la población a “abstenerse de ser parte del mercado ilegal que comercia con fauna silvestre, pues adquirir un animal silvestre es atentar contra el medio ambiente y contra la protección de estas especies”; este llamado lo emitió a propósito del reciente caso en el que se detectó a un cocodrilo en una zona de la colonia San Marcos, aquí en Aguascalientes.

Guadalupe Mendoza: Propuso una iniciativa que pretende garantizar el desarrollo y la competitividad del sector agropecuario y agrícola, para que se contemple la modernización e infraestructura y canales de comercio en favor de productoras y productores.

Alma Hilda Medina: Presentó un proyecto de reforma a la ley para establecer un tope de cobro de honorarios de peritos, con el 0.35 % del valor del inmueble, ya que en la actualidad es de 1 %.

Maximiliano Ramírez: Expuso una iniciativa que busca prohibir la promoción de desarrollos de vivienda que no se apeguen a los lineamientos establecidos en la ley en materia urbana.

Mirna Medina: Aprovechó el uso de la voz para invitar al público en general a participar en el Foro de Neuro Divergencia el próximo miércoles 15 de abril en el Vestíbulo del Palacio Legislativo; espacio de diálogo en el que impartirán diversas ponencias, Médicos Especialistas y representantes de asociaciones civiles.

Rodrigo Cervantes: Propuso una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, con el objeto de abonar a la tarea de prevenir y atender a tiempo la deserción escolar, a través de la implementación del Sistema Estatal de Atención Escolar Temprana.

Finalmente, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Rodrigo Cervantes Medina, clausuró los trabajos de la Sexta Sesión Ordinaria y citó al Pleno a su siguiente asamblea el jueves 16 de abril de 2026, a las 10:00 horas, en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”.