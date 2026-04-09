¡Diputado Gallegos Serna busca frenar abusos en trámites de titulación!

La iniciativa busca frenar cobros excesivos y demoras que afectan a miles de estudiantes en el estado

AGUASCALIENTES, AGS.- El diputado Heriberto Gallegos Serna, secretario de la Comisión de Educación de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, presentó este jueves 9 de abril, durante la Sexta Sesión Ordinaria en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, una iniciativa legislativa destinada a beneficiar a miles de estudiantes en la entidad.

La propuesta busca establecer límites a los costos de titulación y regular los tiempos de entrega de los títulos profesionales, atendiendo una problemática que afecta la economía familiar y retrasa el desarrollo académico y laboral de los jóvenes.

La iniciativa surge a partir de quejas y denuncias de estudiantes que al no encontrar espacio en instituciones públicas como el Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA) o la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), optan por escuelas privadas, donde, según el legislador, se han registrado cobros excesivos y demoras injustificadas en la entrega de documentos oficiales.

Puntos clave de la iniciativa

1. Tiempo máximo de entrega de títulos

Se establece un plazo máximo de 180 días hábiles para la entrega del título profesional una vez concluidos los estudios y realizados los trámites correspondientes.

El objetivo es eliminar las largas esperas que enfrentan numerosos egresados

2. Límite al costo de titulación

El precio del título, tanto en instituciones públicas como privadas, no podrá exceder las 50 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a aproximadamente 8 a 9 mil pesos.

Gallegos Serna señaló que actualmente existen instituciones que cobran 10, 15, 20, 30 e incluso 35 mil pesos, lo cual calificó como un abuso.

El diputado enfatizó que estas acciones están diseñadas para apoyar directamente a la economía familiar, al reducir cargas financieras que hoy representan un obstáculo para miles de jóvenes.

Gallegos Serna explicó que la iniciativa surge a raíz de peticiones de estudiantes y denuncias sobre universidades que tardan en entregar títulos y aplican cobros excesivos.

“Sale más caro pagar el título que pagar un año de carrera”, afirmó el legislador, subrayando la magnitud del problema.

Con esta propuesta se busca poner fin a los abusos por parte de algunas instituciones de educación superior, principalmente privadas, y garantizar que los jóvenes próximos a titularse no enfrenten cobros desproporcionados.

Se prevé que la iniciativa beneficie a la comunidad estudiantil de Aguascalientes, promoviendo una educación más justa, accesible y equitativa.