¡Sujeto que violentaba sexualmente, secuestraba y golpeaba a su pareja va a prisión!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado informó que obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Salvador Alonso “N” por su probable responsabilidad en los delitos de violación, violación equiparada, violencia derivada de una relación de pareja y delitos que atentan contra la libertad de las personas.

De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación, los hechos se registraron en un contexto de violencia sostenida desde el año 2019, en el que la víctima fue objeto de agresiones verbales y físicas que se intensificaron progresivamente.

Las indagatorias señalan que el imputado habría ejercido conductas de control, agresión y sometimiento, incluyendo actos degradantes y violencia física severa, generando un entorno de constante vulneración a la integridad y dignidad de la víctima.

Asimismo, se documentó que en diversas ocasiones la víctima fue privada de su libertad por periodos prolongados con la finalidad de aislarla y evitar que terceros advirtieran las agresiones de las que era objeto.

En uno de los eventos más recientes, ocurrido entre el 16 y el 20 de abril de 2026, la víctima habría sido retenida contra su voluntad, tiempo durante el cual sufrió agresiones físicas reiteradas y actos de violencia sexual, logrando posteriormente ponerse a salvo.

Tras la denuncia, la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y de Género encabezó las diligencias correspondientes, recabando datos de prueba que permitieron solicitar la orden de aprehensión.

Elementos de la Policía de Investigación Criminal cumplimentaron dicho mandato judicial en reclusión, toda vez que el imputado ya se encontraba interno en un centro penitenciario por una causa diversa.

En audiencia inicial y tras la exposición de los datos de prueba, la jueza de Control resolvió dictar auto de vinculación a proceso, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y justificada, así como un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.