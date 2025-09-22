¡Cuantiosos daños materiales dejó fuerte choque entre un taxi y un auto particular en la colonia Barrio Alto!

FRESNILLO, ZAC.- Daños materiales estimados en varios miles de pesos dejó como saldo un fuerte choque entre un taxi y un auto particular en la colonia Barrio Alto, ocurrido el domingo 21 de septiembre, minutos antes de las nueve de la noche.

Oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva acudieron al lugar luego de recibir reportes sobre el percance y confirmaron que el auto de alquiler quedó severamente dañado.

Los elementos verificaron que pese a la magnitud del incidente no hubo personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de los paramédicos.

Los uniformados realizaron el peritaje para establecer las causas del accidente y con apoyo de una grúa retiraron los dos vehículos para remolcarlos a una pensión.