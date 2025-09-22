¡Una muerta y un lesionado dejó choque frontal entre una camioneta y un auto en la carretera federal 70 Poniente!

CALVILLO, AGS.- Una camioneta y un automóvil protagonizaron un choque frontal sobre la carretera federal 70 Poniente, tras el que la conductora del coche perdió la vida y el operador de la primera unidad resultó con lesiones de consideración, por lo que fue hospitalizado.

El accidente se registró el domingo 21 de septiembre, alrededor de las seis de la tarde, en el kilómetro 32+500 de dicha carretera, entre El Rinconcito y El Sauz de los Vallín, en el municipio de Calvillo.

El percance fue provocado por un hombre de entre 40 a 45 años, conductor de una Chevrolet Silverado, en color blanco y con placas de circulación ZB-7172-D de Zacatecas, que iba de poniente a oriente y en determinado momento decidió rebasar otro vehículo.

Al invadir el carril contrario para completar la maniobra chocó de frente contra el auto, que era guiado de oriente a poniente.

El coche era un Chevrolet Beat, en color blanco y con placas GMF-158-D de Guanajuato, conducido por una mujer de entre 35 a 40 años, que abandonó la cinta asfáltica.

Tras recibir reportes sobre el percance al lugar acudieron paramédicos del ISSEA, que encontraron a la mujer ya sin vida y al hombre con lesiones de regulares a graves, por lo que lo trasladaron a recibir atención médica al Hospital Miguel Hidalgo.

Oficiales de la Guardia Nacional intervinieron en el accidente, tras de lo cual elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.