¡Dos motociclistas graves tras brutal choque contra una camioneta en la 45 Norte por frenar tarde!

AGUASCALIENTES, AGS.- Dos motociclistas resultaron gravemente lesionados tras estrellarse contra la parte posterior de una camioneta que se encontraba detenida momentáneamente sobre la carretera federal 45 Norte debido a una falla mecánica.

El accidente ocurrió la tarde del sábado 20 de septiembre, frente a Viñedos Rivier.

El conductor de una camioneta Ford Pick-Up en color blanco se vio obligado a orillarse y detener su marcha mientras circulaba por la Panamericana.

Detrás de él transitaban los dos motociclistas, presuntamente vecinos del Infonavit Pilar Blanco, quienes no lograron frenar a tiempo y se impactaron violentamente contra la parte trasera del otro vehículo.

Ambos quedaron tendidos sobre la cinta asfáltica y fueron auxiliados por paramédicos del ISSEA, que les diagnosticaron lesiones graves.

Posteriormente fueron trasladados de urgencia al Hospital Miguel Hidalgo, donde quedaron internados.

Elementos policiales acudieron al lugar y localizaron los dos vehículos involucrados, los cuales presentaban diversos daños.