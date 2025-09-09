¡Cuarto implicado en una ejecución en Aguascalientes fue detenido y vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Fernando “N” alias “El Güero Momo”, señalado como el cuarto implicado en un homicidio ocurrido en el municipio de Jesús María.

De acuerdo con las indagatorias, Fernando “N” y varias personas más habrían planificado privar de la vida a la víctima debido a actividades relacionadas con narcóticos, concertando entre todos los participantes la ejecución del ilícito.

Los hechos se registraron el 3 de julio del 2023 en el fraccionamiento Paseos de las Haciendas, en Jesús María.

En esa fecha los involucrados presuntamente acudieron al domicilio del hoy occiso, donde Fernando “N” se habría mantenido en funciones de vigilancia, mientras que tres sujetos más ingresaron al inmueble tras brincar la malla ciclónica que lo delimitaba.

Una vez dentro de la vivienda los agresores posiblemente emprendieron una acción conjunta en contra de la víctima, golpeándolo y, posteriormente, uno de ellos accionó un arma de fuego en su contra.

Tras la agresión los señalados huyeron del lugar, mientras que el lesionado fue trasladado a un hospital, donde perdió la vida.

Derivado de la noticia criminal, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios inició las diligencias correspondientes, recabando datos de prueba que permitieron solicitar y obtener la orden de aprehensión en contra de Fernando “N”.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal cumplimentaron dicho mandamiento judicial en el municipio de Jesús María, asegurando al imputado y poniéndolo a disposición de la autoridad jurisdiccional.

En audiencia inicial, el juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en su contra por el delito de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja.

Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Es importante señalar que, respecto a este mismo caso, ya se han dictado sentencias condenatorias en contra de otros tres coautores: el 13 de noviembre del 2024, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó el fallo condenatorio en contra de Martín Yovani “N” y José Joaquín “N”, mientras que el 25 de agosto del 2025 se sentenció a Juan José “N” por el delito de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja.