¡Murió en Aguascalientes un bombero de Encarnación de Díaz que sufrió un accidente de motocicleta!

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Tras algunas semanas de agonía murió en esta ciudad un bombero del vecino municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, a causa de las graves lesiones con que resultó tras sufrir un accidente, ya que al viajar en una motocicleta se le atravesaron unos perros y se estrelló contra un camión de carga, que se incendió y las llamas lo alcanzaron.

El finado respondió al nombre de Christian Armando Ramírez, de 30 años de edad.

Los hechos sucedieron el domingo 17 de agosto en “La Chona”.

El bombero circulaba en su moto cuando de pronto se le atravesaron los canes, que provocaron que perdiera el control del manubrio y se fuera a impactar fuertemente contra un camión.

El motorista se estrelló contra el tanque de gasolina de la unidad de carga, lo que originó una explosión e incendio.

Christian Armando fue alcanzado por las llamas y sufrió lesiones de gravedad.

Tras lo sucedido fue trasladado a Aguascalientes e internado en el Hospital Miguel Hidalgo para ser atendido, pero el jueves 4 de septiembre la Fiscalía General del Estado informó de su fallecimiento.

Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia, que determinó que murió a causa de una neumonía secundaria a quemaduras de segundo y tercer grados en el 60 por ciento de su superficie corporal.