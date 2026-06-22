¡Cuatro lesionados, uno de gravedad, dejó choque frontal entre auto y camioneta en la carretera 25!

ASIENTOS, AGS.- Un fuerte choque frontal entre un automóvil y una camioneta en esta localidad dejó como saldo cuatro personas lesionadas, una de ellas de gravedad.

El accidente tuvo lugar sobre la carretera federal 25, a la altura de la comunidad Villa Juárez, en el municipio de Asientos.

El accidente se registró minutos antes de la medianoche, en el tramo Villa Juárez-Loreto, Zacatecas, donde se vieron involucrados un auto Mazda, con placas de circulación de Zacatecas, y una camioneta Caravan con placas extranjeras.

Las autoridades investigan las causas exactas del percance y cuál de los conductores invadió el carril contrario para provocar la colisión frontal.

El Mazda era tripulado únicamente por su conductor, mientras que en la Caravan viajaban tres personas en aparente estado de ebriedad.

Tras el impacto, el Mazda se incendió, lo que requirió la intervención inmediata de elementos del cuerpo de Bomberos del Estado para sofocar las llamas.

Paramédicos del ISSEA arribaron al lugar y encontraron al copiloto de la Caravan gravemente lesionado y prensado entre los fierros retorcidos, por lo que fue necesario utilizar el equipo hidráulico conocido como “las quijadas de la vida” para liberarlo.

Posteriormente, fue trasladado a un hospital cercano, donde su estado de salud se reportó como delicado y con riesgo vital.

En tanto, ambos conductores y el otro pasajero que viajaba en la parte trasera de la Caravan resultaron con lesiones de diversas consideraciones, por lo que también fueron atendidos en el lugar y trasladados a recibir atención médica.

Testigos del accidente auxiliaron al conductor del Mazda, logrando rescatarlo del vehículo en llamas y ponerlo a salvo antes de entregarlo a los servicios de emergencia para su valoración.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Asientos y de la Policía Estatal, quienes colaboraron en las labores de rescate, mientras que oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y se encargaron de las diligencias correspondientes.