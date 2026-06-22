¡Un muerto y un lesionado dejó agresión con arma de fuego en San Juan de la Casimira!

FRESNILLO, ZAC.- Una agresión con arma de fuego dejó a un hombre muerto y a otro lesionado que fue trasladado a un hospital a recibir atención médica.

El ataque se consumó el domingo 21 de junio, minutos después de las cuatro de la tarde, en la comunidad San Juan de la Casimira, perteneciente al municipio de Fresnillo.

La agresión a las víctimas se registró a un costado del kiosko, mientras se llevaba a cabo un evento de coleadero.

Dicho kiosko es un lugar de reunión de familias.

Testigos reportaron los hechos a los servicios de emergencia, por lo que al sitio se dirigieron paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), que encontraron a un hombre muerto a un costado de una camioneta y a otro lesionado, por lo que le brindaron los primeros auxilios.

Ambas víctimas presentaban impactos de bala,

El herido fue estabilizado y después trasladado a recibir atención especializada a un hospital.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y dar con el o los responsables, en tanto que la escena del crimen fue procesada por elementos de Servicios Periciales, que fijaron y levantaron indicios, y levantaron el cuerpo del abatido para su traslado al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios de ley.