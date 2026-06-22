¡Dos jóvenes duranguenses lesionados tras volcadura de automóvil en la carretera federal 45!

SOMBRERETE, ZAC.- Dos jóvenes duranguenses resultaron con lesiones moderadas tras un accidente tipo volcadura en esta demarcación.

Las víctimas fueron identificadas como Manuel “N” y Luis “N”, de 29 y 28 años de edad, respectivamente, ambos originarios de Canatlán, Durango.

El accidente ocurrió el viernes 19 de junio, minutos después de las seis de la mañana, en la carretera federal 45, con dirección a Fresnillo.

Los jóvenes tripulaban un automóvil en color blanco y el que lo conducía perdió el control del volante por causas no determinadas, lo que originó que abandonara la superficie de rodamiento y se volcara.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil se encargaron de auxiliar a los dos muchachos para luego trasladarlos a un hospital para su pronta atención médica.

Oficiales de la Guardia Nacional de carreteras tomaron conocimiento del accidente, resguardaron la zona para evitar otro percance y retiraron el vehículo siniestrado con apoyo de una grúa.