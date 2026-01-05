¡Cuatro oficiales heridos dejó volcadura de patrulla de la Guardia Nacional en Tepezalá!

Se investiga posible falla mecánica como causa del accidente

TEPEZALÁ, AGS.- Cuatro oficiales de la Guardia Nacional resultaron lesionados, entre ellos una mujer de gravedad, tras la volcadura de una patrulla en territorio del municipio de Tepezalá.

Una aparente falla mecánica en los trenos se perfila como la principal causa del accidente, aunque las autoridades correspondientes continúan con las indagatorias para esclarecerlas.

El accidente de la patrulla con número económico 26979 de la GN sucedió durante la tarde del sábado 3 de enero en la carretera federal 22, en el entronque con la carretera 95 estatal.

La unidad era tripulada por los oficiales Antonia Camerino Ortega, de 28 años; José Ángel Pérez López, Miguel Cervantes Romero y Benjamín Rodríguez Prado, los tres de 25 años de edad.

Sin establecerse cuál de ellos conducía la patrulla, se desplazaban en aparentes condiciones normales por la carretera 22 en dirección de la comunidad Puerto de la Concepción a Tepezalá, presumiblemente para atender otro accidente que tuvo lugar en la carretera federal 71 Norte.

Al llegar a la curva del entronque con la otra vialidad el operador se percató de la falla en los frenos debido a que no pudo detenerse.

El vehículo oficial abandonó la cinta asfáltica, cayó a un barranco y se volcó de forma aparatosa.

Los cuatro elementos resultaron lesionados y solicitaron apoyo a sus compañeros, que acudieron a auxiliarlos en las patrullas 24465 y 24640.

Antonia fue diagnosticada con lesiones graves, por lo que se solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con el helicóptero Fuerza 1 para trasladarla a recibir atención médica al Hospital Miguel Hidalgo.

El vuelo de traslado se realizó en pocos minutos y la agente fue ingresada al nosocomio para su pronta atención.