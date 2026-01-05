¡En Villanueva desmantelaron 12 campamentos y aseguraron armamento tras balacera!

VILLANUEVA, ZAC.- Camuflados con piedras y ramas fueron localizados 12 puestos de observación utilizados por un grupo delincuencial, además de cartuchos, cargadores, 26 granadas y 2 chalecos balísticos.

Tras una agresión de civiles armados registrada en la comunidad Junta de los Ríos, en Villanueva, elementos del Ejército Mexicano, con el apoyo de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) y la Guardia Nacional, desplegaron un operativo en la zona.

Durante las acciones no se reportaron agresores muertos ni heridos; sin embargo, se logró la localización y destrucción de los campamentos.

Como resultado del operativo interinstitucional también se aseguró diverso material ilícito, como 20 cargadores de diferentes calibres, 490 cartuchos útiles, 26 granadas y 2 chalecos balísticos color arena con camuflaje.

Los indicios localizados fueron debidamente asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente, con el objetivo de integrar la carpeta de investigación correspondiente y dar seguimiento conforme a la ley.