¡Cumple Leo Montañez con más equipo para servicios públicos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Durante el año 2025, el presidente municipal Leo Montañez impulsó el equipamiento de la Secretaría de Servicios Públicos.

Se realizó una inversión superior a los 90 millones de pesos para mejorar la atención de los reportes que realiza la ciudadanía y fortalecer la operación diaria de los servicios públicos que trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Gracias a esta inversión se adquirieron más de 50 unidades para las diversas áreas operativas, con el objetivo de que las brigadas puedan llegar más rápido, se optimicen los tiempos de respuesta y se pueda dar mantenimiento oportuno a los espacios públicos de la ciudad.

Las unidades apoyan directamente las labores que se realizan en las áreas de Limpia y Aseo Público, Alumbrado, Atención a Puentes, Camellones, Triángulos y Glorietas, así como Parques y Jardines, Panteones e Instituto de Convivencia y Desarrollo Línea Verde.

De esta manera, el personal cuenta con mejores herramientas para responder de forma ágil y eficiente a las necesidades de la ciudadanía, mantener la ciudad en mejores condiciones y garantizar servicios públicos continuos y de calidad para todas y todos.