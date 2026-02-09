¡Tere Jiménez llama a la unidad y reafirma a Aguascalientes como eje de estabilidad y confianza!

AGUASCALIENTES, AGS.- La gobernadora Tere Jiménez encabezó el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, donde llamó a fortalecer la unidad, el respeto y la libertad para que Aguascalientes se mantenga como un estado que brinda soluciones y es ejemplo de trabajo.

Dijo que ante el complejo entorno global esta entidad es hoy un eje de estabilidad y confianza.

“Aquí en Aguascalientes somos leales a los principios que impulsan y defienden la dignidad de la persona humana. Trabajamos para brindar a la ciudadanía acceso a un desarrollo con inclusión, con justicia social, a más oportunidades para que todas las personas, sin distinción, puedan vivir mejor”, expresó.

La gobernadora aseguró que en Aguascalientes la lealtad se mide con hechos, con más seguridad, con un mejor sistema de salud, con calidad educativa y una colaboración y respeto entre los Poderes y órdenes de gobierno, ya que la lealtad implica equilibrio de poderes, certeza jurídica y una democracia fuerte que permanezca como la voz de los ciudadanos libres.

“Tenemos lealtad a la ley como guía de cada política pública; al Estado de derecho, que brinda certidumbre a las familias y a las inversiones tanto locales, nacionales y extranjeras; a la justicia y a la legalidad, que fortalecen la convivencia social. Tenemos lealtad a la verdad, a la transparencia y a la rendición de cuentas; trabajamos acorde a un humanismo moderno, que entiende que el poder sirve para construir, para proteger y para consolidar un desarrollo sostenido e incluyente”, destacó.

El secretario general de Gobierno, José Antonio Arámbula López, destacó que la Marcha de la Lealtad recuerda aquel hecho histórico que aconteció el 9 de febrero de 1913, en el que los cadetes del Heroico Colegio Militar escoltaron al presidente Francisco I. Madero durante el recorrido que realizó del Castillo de Chapultepec al Palacio Nacional, durante el golpe de estado conocido como la Decena Trágica.

“Bajo el liderazgo de nuestra gobernadora Tere Jiménez se ha demostrado que gobernar con firmeza, con orden y con visión institucional es la mejor forma de honrar la historia y de responderle a la gente. Hoy, como entonces, México necesita lealtad, no una lealtad ciega, sino una lealtad consciente; una lealtad que defienda las instituciones, que cuide la democracia, que ponga siempre por delante el interés de la nación. La Marcha de la Lealtad nos recuerda que la democracia y las instituciones no se sostienen solas: se fortalecen todos los días”, subrayó.

En remembranza de aquel capítulo en la historia de México, la gobernadora Tere Jiménez, acompañada de los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, senadores, diputados locales y federales, presidentes municipales y servidores públicos de los tres niveles de gobierno, entre otras autoridades civiles y militares, realizó una marcha desde el cruce de las avenidas Madero y Morelos, en la zona Centro, hasta el Palacio de Gobierno, donde se realizó el evento cívico conmemorativo.

En la ceremonia protocolaria también estuvieron presentes Aurora Jiménez Esquivel, presidenta y primera voluntaria del DIF Estatal; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Juan Antonio Martín del Campo, senador de la República por Aguascalientes; Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar; Isaac Aarón Jesús García, coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes; María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Juan Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado, y Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes.