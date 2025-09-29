¡De las ladronas conocidas como “Las Pacheco” Fiscalía de Aguascalientes cateó dos domicilios!

Aseguró prendas de vestir producto de varios robos en tiendas

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Agencia de Investigación Criminal y en coordinación con la Unidad Especializada en Investigación de Robos, ejecutó diversas diligencias de cateo en domicilios vinculados con la banda conocida como “Las Pacheco”, señalada como un grupo delictivo dedicado al robo tipo fardero.

En estas acciones se contó con el apoyo de la Policía Municipal, derivado de una carpeta de investigación que permitió ubicar indicios relacionados con los hechos.

Los cateos son actos de investigación autorizados por un Juez de Control, que permiten el ingreso legal a un domicilio para el aseguramiento de objetos, documentos o bienes vinculados a un delito.

Para llevarlos a cabo, la Fiscalía debió justificar plenamente la necesidad de la medida, presentando los elementos de prueba suficientes que acrediten la posibilidad de encontrar evidencias en el lugar señalado.

En este caso, tras recabar información sólida dentro de las indagatorias por un robo, el agente del Ministerio Público solicitó la orden judicial correspondiente, la cual fue concedida por la autoridad competente.

Con ello se garantizó que las diligencias se desarrollaran dentro del marco legal y con pleno respeto a los derechos de las personas.

En el primer cateo, realizado en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Villa Montaña, se aseguró una bolsa plástica negra que contenía 41 prendas de vestir en diversos colores, marcas y tallas; otra bolsa con 16 prendas más y una caja plástica transparente con 18 prendas, todas presumiblemente relacionadas con el hecho investigado.

De manera simultánea, en la comunidad Norias de Paso Hondo se ejecutó otra orden de cateo.

En este domicilio fue localizada una bolsa negra con diversas prendas de vestir de diferentes modelos, tallas y colores, que en total sumaron 51 piezas.

Es importante destacar que cada una de estas acciones se efectuó conforme lo marca la ley, bajo la supervisión de las autoridades judiciales y ministeriales, lo que garantiza la legalidad y transparencia del proceso.