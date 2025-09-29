¡Por una agresión a machetazos en V.N.S.A. vincularon a proceso a dos sujetos!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes logró que el juez de Control dictara la vinculación a proceso en contra de Edwin Miguel “N” y Leonardo Missael “N”, luego de que fueran señalados como presuntos responsables de agredir con golpes y machetazos a una persona en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 21 de septiembre de 2025, al interior de una barbería ubicada en dicho fraccionamiento, en la ciudad capital.

En el lugar, los imputados presuntamente se acercaron a la víctima sin motivo aparente y de manera conjunta comenzaron a golpearlo, además de propinarle machetazos que le ocasionaron diversas lesiones en el cuerpo, principalmente en la cabeza y en el codo.

Tras la agresión, la víctima resultó con heridas de consideración, una de ellas en la cabeza, por lo que fue atendida médicamente.

Mientras tanto, elementos de seguridad intervinieron y los dos sujetos fueron detenidos en flagrancia y puestos a disposición de la autoridad competente.

Posteriormente, el agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación correspondiente y presentó a Edwin Miguel “N” y Leonardo Missael “N” ante el juez de Control, quien analizó los datos de prueba ofrecidos.

En audiencia, la autoridad judicial declaró de legal la detención, dictó la vinculación a proceso en contra de los imputados y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, atendiendo a la gravedad de los hechos.

Finalmente, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, durante el cual la Fiscalía Estatal continuará recabando elementos que fortalezcan el caso y permitan llevarlo hasta sus últimas consecuencias legales.