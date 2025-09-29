¡Sujeto que asesinó a su tío en Guadalajara fue detenido en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Agencia de Investigación Criminal, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Rafael “N” alias “El Güero”, señalado como probable responsable del delito de parricidio.

El mandato judicial fue ejecutado en atención a la solicitud de colaboración emitida por la Fiscalía del Estado de Jalisco, que mantenía vigente la búsqueda del imputado por hechos ocurridos en aquella entidad.

De acuerdo con las indagatorias, el 3 de octubre de 2024, al interior de un domicilio ubicado en la colonia La Joyita, en el municipio de Guadalajara, el imputado habría sostenido una discusión con la víctima, su tío, a quien presuntamente lesionó con un arma punzo cortante.

La víctima fue localizada horas más tarde sin vida en su recámara, presentando una herida penetrante en el cuello que le provocó la muerte.

Estos elementos derivaron en la orden de aprehensión, lo que generó el trabajo de investigación de campo y de gabinete conjunto para establecer su ubicación, tras lo cual se llevó a cabo la captura del presunto responsable en territorio aguascalentense, a donde había huido para evitar la acción de la justicia.

Una vez detenido, Rafael “N” fue entregado a elementos homologados de la Fiscalía de Jalisco, quienes acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes para formalizar su traslado, conforme a los protocolos establecidos.