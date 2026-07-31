¡De los 10 asesinados 8 tenían relación con los “señores” e irían a una reunión: FGJEZ!

ZACATECAS, ZAC.- Derivado de los hechos de violencia registrados el 18 de julio, el Gobierno de Zacatecas, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), informó que la Operación Rastrillo acumula 14 detenciones, un civil armado sin vida y 17 cateos, 12 de ellos ejecutados en casas de seguridad y puntos de venta.

7 de las personas detenidas son de alta relevancia para el esclarecimiento del caso: 3 originarias de Durango, 3 de Sinaloa y una de Zacatecas.

En Buenavista de Trujillo, Fresnillo, fueron citadas 8 de las 10 víctimas del multihomicidio registrado el 18 de julio, informó el fiscal general de Justicia del Estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya.

Aclaró que las reuniones con los “señores”, como dijo literalmente, serían entre el 16 y 18 de julio de acuerdo con los avances en la investigación, logrados a través de testimonios de familiares y personas cercanas, a quienes los occisos se los habían avisado, además de peritajes en sus líneas telefónicas.

Entre los hombres asesinados que fueron hallados colgados en un puente vehicular de la comunidad de Pozo de Gamboa, Pánuco, así como en Morelos y Saín Alto, se comprobó que 8 de ellos tenían contacto directo con sus agresores.

7 de las víctimas mantenían relación con el Ayuntamiento de Fresnillo, 5 de ellos como empresarios con relación comercial acreditada y 2 servidores públicos -Fidel Alvarado de la Torre, quien se desempeñaba como secretario de Desarrollo Social, y el rescatista Jesús Gerardo Muñetón Hernández, cuya participación pudo ser circunstancial-.

Entre las víctimas se cuenta también un ex regidor originario de Durango.

HAY 7 DETENIDOS PRIORITARIOS Y CORRESPONDENCIA GENÉTICA

El fiscal Cristian Camacho Osnaya informó que de las 14 personas detenidas en la Operación Rastrillo, 7 son de alta relevancia para el esclarecimiento del hecho, 3 originarias de Durango, 3 de Sinaloa y una de Zacatecas.

De ellas, 3 han sido identificadas en los hechos del 18 de julio.

La investigación ha permitido obtener 2 órdenes de aprehensión contra personas adultas por el delito de homicidio calificado, mientras que una adolescente originaria de Jerez permanece bajo la medida cautelar de internamiento preventivo en tanto se formula imputación por el mismo delito ante la Coordinación Especializada en Justicia para Adolescentes.

El avance sustantivo provino del trabajo pericial, por lo que en el vehículo en el que fueron detenidas de manera flagrante las personas hoy judicializadas se localizaron rastros de sangre y huellas dactiloscópicas que, tras un procesamiento exhaustivo de Servicios Periciales, permitieron establecer correspondencia con el perfil genético de las víctimas.

La indagatoria suma más de 105 dictámenes periciales, la intervención de 20 líneas telefónicas, el análisis de datos conservados y sábanas de llamadas, así como la revisión de más de 32 mil imágenes obtenidas de sistemas de videovigilancia.

En materia de aseguramientos, la FGJEZ reportó 6 vehículos de interés que pertenecían a las víctimas y 2 más que participaron en los hechos, localizados en Fresnillo y Saín Alto.

INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

El fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya informó que la investigación financiera se desarrolla con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y abarca a 5 personas morales.

Explicó que el bloqueo de cuentas se solicitó únicamente respecto de personas físicas, con el fin de no afectar a trabajadores ajenos a los hechos.

La investigación cuenta con el respaldo del Gabinete de Seguridad Nacional, de las fuerzas estatales y de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que ha judicializado a 4 de las personas prioritarias por delitos federales relacionados con el aseguramiento de armas de fuego, cargadores y cartuchos.

En el marco de la colaboración interinstitucional se ejecutaron, además, 6 órdenes de cateo en Tabasco.

DESPLIEGUE OPERATIVO

El secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, detalló que en el área de operaciones actúan 3 agrupamientos, Coca, Bravo y Alpha, con el respaldo de 3 helicópteros que realizan tareas de reconocimiento y peinado de la zona, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las Fiscalías y la Policía Estatal.

La Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) ha registrado 3 agresiones en su contra en el área de General Francisco R. Murguía, en las que se logró la reducción de una persona.

Como resultado del despliegue se ha asegurado armamento, droga y equipo táctico, así como diversos vehículos localizados sobre brechas y otros ocultos entre árboles.

Precisó que ante la presión operativa, los grupos delincuenciales se han replegado hacia la sierra de Chalchihuites, la sierra de Órganos, en Sombrerete, y hacia el estado de Durango.

“La Operación Rastrillo va a seguir en función hasta alcanzar los objetivos trazados”, afirmó Medina Mayoral, quien subrayó que sobre esa área de operaciones se llevan a cabo detenciones y aseguramientos.