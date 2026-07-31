¡Tras intento de “levantón” trabajador minero fue herido de un disparo en una mano en Fresnillo!

FRESNILLO, ZAC.- Dos sujetos armados intentaron “levantar” a un trabajador minero y al tratar de ponerse a salvo le dispararon y lo hirieron en una mano.

A final de cuentas, el ofendido, de aproximadamente 35 años de edad, logró alejarse de sus agresores, que se dieron a la fuga y no fueron detenidos.

Los hechos sucedieron el miércoles 29 de julio.

Alrededor de las ocho de la mañana el ofendido caminaba hacia su trabajo cuando en las inmediaciones de la colonia Las Esparza, en una zona cercana al tanque elevado, fue interceptado por los dos sujetos, que tripulaban un vehículo en color crema.

El minero se percató que los individuos tratarían de subirlo a la fuerza a tal unidad y decidió echarse a correr para ponerse a salvo, pero éstos le dispararon y lo lesionaron en una mano.

Pese a ello, el trabajador le llamó a una familiar para pedirle ayuda y ella acudió al lugar por él a bordo de un vehículo, en el que lo trasladó hasta un domicilio en la calle Miguel Hidalgo de la colonia Emiliano Zapata, donde solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Elementos policiales se movilizaron al punto para tomar conocimiento de los hechos además de paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que le brindaron los primeros auxilios y determinaron que pese a la lesión sufrida no era necesario trasladarlo a ningún hospital.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias para esclarecer los hechos y dar con los responsables.