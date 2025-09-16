¡De un disparo con un rifle un trabajador del rancho El Colorín en Gracias a Dios se quitó la vida!

Cuatro perros, ya fallecido, comenzaron a devorarlo

Foto: Archivo

JESÚS MARÍA, AGS.- Un trabajador del rancho El Colorín, en la comunidad Gracias a Dios, en el municipio de Jesús María, se quitó la vida tras de que se disparó en la cabeza con un rifle aprovechando que se encontraba solo y ya fallecido comenzó a ser devorado por cuatro perros que se encontraban en la propiedad.

Dagoberto Rodríguez, de 50 años de edad, fue quien se mató, desconociéndose los motivos por los que lo hizo.

El propietario del rancho lo contrató como vigilante de su cabaña y desde el miércoles 10 de septiembre lo dejó en el lugar.

A partir del día siguiente, jueves 11, dejó de tener comunicación con él.

El domingo 14 de septiembre, minutos después de las cuatro de la tarde, llegó al rancho para dejarle comida, pero al hablarle no tuvo respuesta.

Al comenzar a buscarlo más adentro del predio lo observó recostado sobre su lado derecho en una banca y creyó que estaba dormido.

Tras aproximarse a él se dio cuenta que estaba inconsciente y a su costado, sobre el piso, encontró un rifle así como cuatro cartuchos útiles y tres casquillos percutidos calibre 22, por lo que se retiró y dio aviso a las autoridades.

Oficiales de la Policía Municipal de Jesús María acudieron al rancho y confirmaron la muerte del vigilante, que ya había comenzado a ser devorado, principalmente del rostro, por cuatro perros que estaban en el sitio.

La escena fue resguardada por los uniformados de Seguridad Pública ante la sospecha de que Dagoberto hubiera sido víctima de un homicidio, aunque al intervenir en el caso agentes de la Policía de Investigación Criminal y elementos de Servicios Periciales concluyeron que se quitó la vida por su propia mano tras dispararse con el rifle, al parecer en la cabeza.

Su cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.