¡Un hombre fue asesinado apuñalado durante una riña en el Cerrito de la Cruz!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre murió apuñalado tras ser agredido, al parecer durante una riña, en calles del fraccionamiento Gómez Portugal, también conocido como el Cerrito de la Cruz.

El homicidio de quien fue identificado como Francisco Javier García, de 33 años de edad, se consumó el martes 16 de septiembre, alrededor de las siete y media de la noche.

Los servicios de emergencia recibieron reportes de que en el camellón central de la avenida Perseo de la referida zona habitacional se encontraba una persona tirada e inconsciente.

Oficiales de la Policía Municipal acudieron a ese lugar y entre la calle Magallanes y la avenida Arqueros encontraron a la víctima, que yacía boca arriba, con medio cuerpo sobre el camellón y las piernas en el arroyo vehicular.

A simple vista le apreciaron hullas de golpes y sangre en la entrepierna, y observaron que vestía pantalón negro y playera de tirantes también en color negro.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil arribaron al lugar para tratar de auxiliar al paciente, pero verificaron que ya no presentaba signos vitales.

Algunas personas informaron a los elementos de Seguridad Pública que vieron al hombre correr sobre la avenida Perseo de oriente a poniente, como si estuviera escapando de alguien, hasta que llegó al camellón y ahí se desvaneció.

Se presumió que el individuo pudo haber sido agredido durante una riña en alguna calle cercana al sitio donde finalmente quedó sin vida, lo cual es investigado por agentes de la Policía de Investigación Criminal.

Elementos de Servicios Periciales levantaron el cuerpo del finado y lo trasladaron al SEMEFO para la práctica de la necropsia de ley.