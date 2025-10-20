¡Tras un desigual choque contra una camioneta en Cieneguitas de Mariana motociclista resultó lesionado!

FRESNILLO, ZAC.- Con una lesión en la pierna izquierda resultó un motociclista que se vio involucrado en un choque contra una camioneta.

El sábado 18 de octubre, alrededor de las 07:30 horas, paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil se trasladaron a la comunidad Cieneguitas de Mariana, en el municipio de Fresnillo, para atender los reportes sobre un percance vial.

Al arribar confirmaron la colisión desigual entre las dos unidades de motor y se abocaron a brindarle los primeros auxilios al motorista, que se quejaba de una lesión en su extremidad inferior.

El motociclista fue trasladado a un hospital de la cabecera municipal para su debida atención médica, mientras que agentes de la Policía Vial Preventiva intervenían en el hecho para deslindar responsabilidades.