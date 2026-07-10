¡De un disparo en el rostro ex presidente municipal de Fresnillo fue ejecutado en Guadalajara!

ZACATECAS, ZAC.- Benjamín Medrano, ex presidente municipal de Fresnillo, fue ejecutado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, de un disparo en el rostro.

La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio del ex alcalde fresnillense.

El crimen sucedió la noche del martes 7 de julio en la llamada perla tapatía.

Benjamín Medrano, político y artista originario de Nochistlán, fue agredido de manera directa mientras se hallaba en la avenida Experiencia y Contra, en la colonia Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara.

Los servicios de emergencia recibieron reportes de vecinos de la zona sobre detonaciones de arma de fuego, por lo que las autoridades se movilizaron al sitio y encontraron a un hombre ya sin vida, apreciándole una herida de bala en el pómulo izquierdo.

La víctima mortal ingresó al Servicio Médico Forense en calidad de desconocida debido a que no portaba identificaciones, pero dos días después, el jueves 9 de julio, fue plenamente identificada por sus familiares, que exigieron la entrega de su cuerpo.