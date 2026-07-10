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¡Un muerto y un lesionado dejó fatal volcadura de un automóvil en la carretera federal 25!

Noticiero El Circo

AGUASCALIENTES, AGS.- Una trágica volcadura de un automóvil ocurrida la mañana de este viernes sobre la carretera federal 25 dejó como saldo una persona sin vida y otra más lesionada.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 16 de dicha vialidad.

Un vehículo Chevrolet Matiz, en color verde, circulaba presuntamente a exceso de velocidad en dirección de norte a sur, es decir de Jaltomate hacia Cañada Honda, por lo que repentinamente el conductor perdió el control del volante.

La unidad de motor abandonó la cinta asfáltica y posteriormente se volcó de manera aparatosa sobre la lateral de la carretera.

A causa de lo anterior en el lugar murió Juan Manuel Carreón, de 53 años de edad, mientras que su hijo que le acompañaba, Juan Manuel, de 24 años, resultó lesionado y tuvo que ser auxiliado por paramédicos.

Las autoridades ministeriales quedaron a cargo de las diligencias y peritajes para esclarecer las causas que originaron el accidente.

El cuerpo del finado fue trasladado al Servicio Médico Forense por elementos de Servicios Periciales.

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