¡Con cinco nuevos atracos a tiendas OXXO arrancó julio y el RobOXXÓMETRO escala a 83 robos en el año!

AGUASCALIENTES, AGS.- Julio comenzó con una nueva oleada de asaltos contra tiendas OXXO en la entidad.

Entre el 1 y el 8 de julio delincuentes perpetraron cinco robos: dos en Jesús María, dos en Aguascalientes capital y uno en San Francisco de los Romo, elevando el RobOXXÓmetro a 5 robos en julio y 83 en lo que va del 2026.

El botín conjunto asciende a casi 50 mil pesos, entre efectivo y mercancía, principalmente botellas de vino.

PRIMER CASO: OXXO Álamo (Jesús María)

El jueves 3 de julio, a las 03:00 horas, un hombre de mediana estatura rompió el vidrio de la puerta principal con una piedra en la tienda ubicada en avenida Independencia esquina Málaga, en la comunidad de Paso Blanco.

Entró a gatas y se dirigió al área de cajas, donde forzó las registradoras y sustrajo 4 mil pesos en efectivo y 6 mil pesos en mercancía, principalmente botellas de vino que guardó en bolsas reciclables de la misma tienda.

Botín total: 10 mil pesos.

El sujeto vestía sudadera con capucha rojo con negro, pantalón de mezclilla azul deslavado y cachucha azul marino.

APUNTE: Es la segunda vez en el año que roban esta tienda; la primera ocasión fue el 4 de marzo, por lo que se gana el distintivo “cliente frecuente”.

SEGUNDO CASO: OXXO San Julián (Aguascalientes capital)

El viernes 4 de julio, a las 18:00 horas, un hombre ingresó a la tienda ubicada en avenida Aguascalientes Norte esquina San Julián, en el fraccionamiento Bosques del Prado Sur.

Fingió ser cliente, revisó algunos artículos y luego se dirigió directamente a las cajas, donde amenazó a la empleada para exigir el dinero de la venta.

La trabajadora, temiendo por su seguridad, entregó 8 mil pesos en efectivo, tras lo cual el sujeto huyó a toda prisa.

Vestía playera a cuadros azul.

APUNTE: También es la segunda vez en el año que roban esta sucursal; la primera fue el 5 de abril, por lo que también se le considera “cliente frecuente” de la delincuencia.

TERCER CASO: OXXO Lomas del Valle (Jesús María)

El lunes 6 de julio, a las 22:00 horas, un joven encapuchado ingresó al OXXO ubicado en avenida Alejandro de la Cruz esquina López Mateos, en el fraccionamiento Lomas del Valle.

El trabajador, para evitar ponerse en riesgo, entregó voluntariamente el dinero de las cajas, aproximadamente 8 mil pesos, entre efectivo y algunos artículos.

El sujeto vestía chamarra negra, cachucha oscura con las letras “LA”, pantalón de mezclilla azul deslavado y tenis negros.

Se retiró a pie con rumbo desconocido.

CUARTO CASO: OXXO Poliducto (Aguascalientes capital)

El martes 6 de julio, a las 13:40 horas, la empleada Alondra Jocelyn “N” reportó al 911 un asalto con violencia en la tienda ubicada en avenida Poliducto número 621, entre calle Alianza y Luxemburgo, fraccionamiento Mujeres Ilustres.

Una motocicleta negra se detuvo frente al negocio y de ella descendió un sujeto vestido completamente de negro: sudadera, pantalón de mezclilla, pasamontañas y casco.

Sin pronunciar palabra ingresó directamente a la zona de cajas, abrió las registradoras y tomó 8 mil 500 pesos en efectivo.

Luego sacó otra bolsa y comenzó a tomar botellas de vino valuadas en 6 mil 500 pesos.

La empleada observó que el sujeto portaba un arma de fuego negra entre sus ropas.

Con ambas bolsas llenas, el ladrón salió del establecimiento y huyó a bordo de la motocicleta.

Botín total: 15 mil pesos.

QUINTO CASO: OXXO La Ribera (San Francisco de los Romo)

El miércoles 8 de julio, a las 03:00 horas, un hombre ingresó al OXXO ubicado en la carretera a San Nicolás esquina avenida La Ribera de Chapala, en el fraccionamiento Puertecito de la Virgen.

El sujeto llegó directo a la caja y mediante amenazas con un arma oculta bajo la ropa ordenó a la empleada salir de la isla.

El delincuente se metió y comenzó a tomar el dinero de la caja registradora, logrando sustraer 6 mil 500 pesos.

Vestía pants gris, sudadera negra con capucha, cachucha roja y tenis negros.

Se retiró caminando sin ser detenido.

La tendencia confirma que los delincuentes siguen marcando el ritmo y las autoridades sólo van detrás, siempre un paso tarde.