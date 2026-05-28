¡De un disparo en la cabeza un hombre se quitó la vida en San Telmo Medical Center!

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AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre se quitó la vida de un disparo en la cabeza dentro de un consultorio dental en San Telmo Medical Center, al norte de la ciudad, desconociéndose los motivos por los que lo hizo.

Tras los hechos, aún con vida fue trasladado al Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social, donde posteriormente falleció mientras recibía atención médica.

El ahora occiso fue identificado como Arturo “N”, de 51 años de edad.

Los hechos se registraron el miércoles 27 de mayo, alrededor de las cuatro de la tarde, en la torre médica de San Telmo, ubicada en el 1004 de la avenida prolongación Zaragoza.

El quincuagenario se dio un balazo en la cabeza dentro de un consultorio dental en el último piso del complejo médico y momentos después fue encontrado inconsciente y sangrando por su hija Paulina “N”, que solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

Oficiales de Seguridad Pública Municipal y Estatal desplegaron un vistoso operativo y en varias patrullas se movilizaron a la torre médica tras el reporte de una persona lesionada por arma de fuego.

A su arribo confirmaron que el hombre se hallaba con vida pero lesionado de gravedad y que él mismo se había disparado.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil se presentaron en el hospital para brindarle los primeros auxilios al herido y enseguida trasladarlo al nosocomio del IMSS a fin de que recibiera pronta atención médica ya que su estado de salud era grave.

Sin embargo, no logró sobrevivir al disparo y falleció posteriormente, por lo que elementos de Servicios Periciales trasladaron su cuerpo al SEMEFO.

Agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal iniciaron las indagatorias del hecho para esclarecer los motivos por los que Arturo decidió quitarse la vida.