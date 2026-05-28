¡En tienda OXXO asalto eleva el RobOXXOmetro a 66 casos y mayo suma ya 10 robos en Aguascalientes!

Ladrón con arma blanca robó 5 mil pesos en la sucursal Panamericana

Trabajar en esa cadena ya es empleo de alto riesgo en la entidad, varias sucursales dejaron de operar 24 horas

AGUASCALIENTES, AGS.- Trabajar en una tienda OXXO se ha convertido en un empleo de alto riesgo en la entidad debido a la ola de asaltos que se ha registrado en lo que va del año.

Varias sucursales que antes operaban las 24 horas han optado por cerrar a las once de la noche y el puesto ha dejado de ser atractivo para muchos trabajadores, que prefieren buscar otras opciones laborales.

La noche del martes 26 de mayo la tienda OXXO Panamericana, ubicada en el kilómetro 117 de la carretera federal 45 Sur, antes de llegar al libramiento Calvillo, en la comunidad de Montoro, se sumó a la lista de sucursales asaltadas.

Eran aproximadamente las 22:30 horas cuando un sujeto ingresó al establecimiento.

El delincuente vestía playera, pantalón y cachucha negros, además de calzado deportivo negro con suela blanca.

Entró apresurado y se dirigió directamente a la zona de cajas, donde se encontraba el personal. Mediante amenazas con un arma blanca obligó al empleado a entregarle el dinero de la venta que estaba en la caja registradora, logrando apoderarse de aproximadamente 5 mil pesos en efectivo.

Con el botín en sus manos, el sujeto salió de la negociación y huyó de inmediato.

Elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, tras ser enterados de lo sucedido, arribaron al lugar y se entrevistaron con el personal, que aportó las características del asaltante.

Se implementó un operativo de búsqueda en la zona, pero no se logró su captura.

Posteriormente, personal de la Agencia de Investigación Criminal y peritos del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios.

Con este hecho, el RobOXXOmetro se actualiza a 66 asaltos en lo que va del 2026 y 10 robos cometidos en el mes de mayo, confirmando que las tiendas OXXO siguen siendo objetivo recurrente de la delincuencia en Aguascalientes.