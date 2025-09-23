¡De un disparo en la cabeza un joven se quitó la vida en San Gerardo!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven de 23 años de edad se quitó la vida de un disparo de arma de fuego en la cabeza en su domicilio en el fraccionamiento San Gerardo, al sur de la ciudad.

Los hechos sucedieron el domingo 21 de septiembre en la calle Benedicto XVI Coto 3305 interior 13 de dicha zona habitacional.

Alrededor de las 17:44 horas los servicios de emergencia recibieron reportes de que en dicha dirección se encontraba una persona inconsciente.

Elementos policiales y paramédicos se movilizaron al lugar y al arribar se entrevistaron con un padre de familia, que les informó que había encontrado a su hijo sin sentido y con sangre en la boca.

Al revisarlo, los técnicos en urgencias médicas confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Además, los policías detectaron un arma de fuego a un costado del cuerpo.

El lugar fue resguardado hasta el arribo del personal de la Fiscalía General del Estado, que llevó a cabo las diligencias correspondientes y determinó que el joven se quitó la vida por su propia mano al dispararse en la cabeza.

Finalmente, el cuerpo del veinteañero fue remitido al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.