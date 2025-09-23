¡Se degolló un hombre con problemas de adicciones en el Ojocaliente I!

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre con problemas de adicciones se mató en el Ojocaliente I, donde después de fumar marihuana y embriagarse se degolló con un cuchillo de cocina.

David Martínez Torres, de 35 años de edad, se quitó la vida en su domicilio en el 205 de la calle El Refugio de dicho fraccionamiento.

El lunes 22 de septiembre, al encontrarse en su casa junto con su mamá, lo vio consumiendo bebidas embriagantes y fumando marihuana.

Ya intoxicado se dirigió a la cocina, donde tomó un cuchillo y se provocó una herida en el cuello para quitarse la vida.

El treintañero caminó hasta el patio, donde finalmente se desvaneció.

Minutos después de la una de la madrugada de este martes los servicios de emergencia recibieron llamadas de auxilio, pero al arribar paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil al domicilio encontraron a David ya sin vida.

Oficiales de Seguridad Pública Municipal y Estatal intervinieron en el hecho, y resguardaron el inmueble.

Las autoridades ministeriales procesaron la escena y detectaron manchas de sangre que conducían hacia el patio, donde encontraron el cuerpo del habitante.

Durante poco más de dos horas estuvieron trabajando en el lugar y concluyeron que David se quitó la vida por su propia mano con el cuchillo, con el que se provocó una herida en la cara lateral izquierda del cuello, con compromiso vascular.

Además, su madre les confirmó que él mismo había atentado contra su existencia debido a sus adicciones.

Elementos de Servicios Periciales levantaron indicios y trasladaron el cuerpo del fallecido al Servicio Médico Forense.