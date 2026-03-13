¡De una residencia en el fraccionamiento La Troje robaron 400 mil pesos!

El afectado señaló que los responsables abrieron una caja fuerte y sustrajeron el dinero

AGUASCALIENTES, AGS.- Un robo a casa habitación dejó un botín de 400 mil pesos en efectivo la noche del miércoles 11 de marzo en el fraccionamiento residencial La Troje, en el municipio de Aguascalientes, donde un hombre reportó al 911 que desconocidos ingresaron a su domicilio y sustrajeron dinero y otros artículos de valor.

Pasadas las 21:00 horas del miércoles el servicio de emergencias recibió el reporte de un masculino que solicitó la presencia policial al señalar que su vivienda había sido objeto de un robo.

El afectado, con domicilio en calle Trojes número 12 esquina con Primavera, informó a elementos de la Policía Municipal que había salido de su casa alrededor de las 17:45 horas y regresó aproximadamente a las 21:00 horas.

Al ingresar, notó que su vivienda había sido vulnerada y que los responsables lograron abrir una caja fuerte donde guardaba aproximadamente 400 mil pesos en efectivo, además de llevarse otros objetos de valor, cuyo monto no fue precisado.

Los oficiales tomaron conocimiento de los hechos y orientaron al afectado sobre el procedimiento para la denuncia correspondiente, mientras se iniciaban las diligencias para tratar de identificar a los responsables.

Tras la denuncia, personal de la Fiscalía General del Estado continuará con las investigaciones para esclarecer el robo y determinar la ruta de ingreso y salida de los presuntos responsables.