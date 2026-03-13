¡Por narcomenudeo en Pintores Mexicanos jueza de Control inicia proceso penal a “El Güero”!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto conocido como “El Güero” fue encarcelado en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.), ya que una jueza de Control lo vinculó a proceso con prisión preventiva justificada por narcomenudeo debido a que se dedicaba a la distribución de drogas en el fraccionamiento Pintores Mexicanos.

El acusado, identificado como Jesús “N”, fue arrestado por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado el miércoles 4 de febrero de este año en la calle Raúl Anguiano de dicha zona habitacional por la posesión de una bolsa plástica transparente con cierre hermético que contenía sustancia granulada al tacto.

Un perito químico del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica determinó que se trataba de clorhidrato de metanfetamina (crystal), suficiente para 88 dosis, y el agente del Ministerio Público lo consignó ante la jueza de Control.

“El Güero” recibió el auto de vinculación a proceso por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, específicamente en la hipótesis de posesión de narcóticos con fines de comercio en la variante de venta, con lo que quedó sujeto a un juicio, con un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.