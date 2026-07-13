¡Debido a que tiene 13 años de edad no será detenido el que atacó física y sexualmente a la niña de 10 años en Tabasco!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) localizó al presunto responsable de haber agredido física y sexualmente a una niña de 10 años en el municipio de Tabasco, pero no podrá ser detenido debido a que solamente cuenta con 13 años de edad.

Las investigaciones realizadas las autoridades ministeriales revelaron que el sospechoso atacó sexualmente a la víctima y luego la lanzó de un vehículo en movimiento, provocándole así diversas lesiones.

El fiscal estatal, Cristian Paul Camacho Osnaya, tras confirmar la localización del presunto agresor, informó que no puede ser objeto de prisión preventiva ni detención formal debido a su corta edad, ya que el marco legal vigente en materia de justicia para adolescentes impide cualquier tipo de internamiento preventivo debido a su corta edad cronológica.

La legislación penal mexicana establece que los menores situados en el primer grupo etario, correspondiente a los 12 y 13 años, no pueden conducirse mediante órdenes de aprehensión forzosa, según los protocolos de derechos humanos aplicados actualmente por la Fiscalía zacatecana.

El fiscal precisó que “tiene 13 años y no se puede detener”, especificando que las sanciones aplicables se limitarán a esquemas de orientación familiar, intervención de trabajadoras sociales y un proceso integral de trabajo psicosocial para su posterior reintegración comunitaria.

Respecto a la víctima, las indagatorias confirmaron que la menor de edad presentó múltiples lesiones graves en todo el cuerpo que obligaron a su traslado urgente a bordo de un helicóptero oficial de la Secretaría de Seguridad Pública hacia el Hospital General de la capital zacatecana.

El personal especializado de la Fiscalía de Género y del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) mantiene una red de contención médica y psicológica para la afectada, buscando esclarecer la agresión mediante comparecencias que permitan llevar formalmente el caso ante un juez de Control del fuero local.