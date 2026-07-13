¡En Norias de Paso Hondo albañil sufrió descarga eléctrica y fue rescatado de un tercer piso!

Resultó con quemaduras y un escalpe al tocar cables de alta tensión

AGUASCALIENTES, AGS.- Un albañil resultó gravemente lesionado tras recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba en el tercer piso de una obra en la colonia Norias de Paso Hondo, en el oriente de la ciudad.

La emergencia ocurrió el sábado 11 de julio, a las 15:30 horas.

Una mujer reportó al 911 que el trabajador había tocado cables de alta tensión en el domicilio ubicado en el 109 de la calle Genaro Vázquez casi esquina con Francisco Villa.

Policías municipales y estatales llegaron primero al lugar y solicitaron apoyo médico al confirmar la gravedad del hecho.

Paramédicos de la ambulancia UE-02 de la Coordinación Municipal de Protección Civil atendieron a Humberto “N”, de 48 años, quien presentó quemaduras por corriente eléctrica en varias partes del cuerpo y un escalpe de aproximadamente 30 centímetros.

Bomberos municipales, en las unidades UE-27 y UE-44, realizaron maniobras para descenderlo desde el tercer piso y permitir su traslado al Hospital General Tercer Milenio para atención especializada.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes.