¡En Rincón de Romos Audi A5 robado y con placas sobrepuestas desató persecución y terminó asegurado!

Cámaras del C5i detectaron el vehículo y activaron operativo inmediato

Conductora aceleró para huir pero fue detenida

RINCÓN DE ROMOS, AGS.- Las cámaras de vigilancia del C5i instaladas en la Puerta de Seguridad Norte en el municipio de Cosío detectaron un Audi A5, en color negro, que circulaba de norte a sur con placas estatales sobrepuestas y que correspondían a un Mazda gris.

La alerta activó de inmediato el despliegue de unidades estatales y municipales de Cosío y Rincón de Romos para interceptar el vehículo la tarde del viernes 10 de julio.

Al verse descubierta, la conductora del automóvil aceleró y se inició una persecución que terminó sobre la calle Ignacio Allende número 108, esquina Libertad, en la zona Centro de Rincón de Romos.

En ese punto, policías estatales detuvieron a Leonor Hilda “N” y aseguraron el Audi A5, el cual resultó con reporte de robo vigente y una carpeta de investigación activa.

La mujer y el vehículo fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.