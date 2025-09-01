¡Sujeto que intentó ejecutar a un empresario del CC Agropecuario en Aguascalientes fue detenido!

AGUASCALIENTES, AGS.- Agentes de la Fiscalía General del Estado lograron la detención de Mario Abraham Soto Hernández, “El Pantro”, “El Pumba” o “El Puma”, originario de Aguascalientes, identificado como el autor material del intento de ejecución de un empresario del Centro Comercial Agropecuario ocurrido el pasado mes de julio en el norte de la ciudad.

El acusado, que cuenta con 23 detenciones por distintos delitos desde el año 2000 y hasta el presente, está relacionado con la red de extorsionadores de locatarios del Agropecuario y fue contratado para llevar a cabo el homicidio del empresario, fue detenido en la calle Damasco del Barrio de la Estación en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de homicidio doloso calificado en grado de tentativa y daño en las cosas doloso.

Su identificación y captura fue el resultado de la práctica de más de 230 diligencias, la revisión de más de 130 videos de cámaras de vigilancia tanto del C5i como particulares, así como de algunos cateos en distintos domicilios.

El intento de ejecución tuvo lugar la tarde del jueves 3 de julio de este año sobre la avenida Independencia y la calle Quintana Roo, en el fraccionamiento El Plateado.

El empresario, identificado como Aurelio “N”, salió de su negocio denominado “Aguacates Jetsi”, dedicado a la venta de aguacates, en el CC Agropecuario, a bordo de su camioneta Toyota Tacoma y emprendió el viaje hacia su domicilio, pero comenzó a ser seguido por dos sujetos que tripulaban una motocicleta Italika, sin placa de circulación.

En la avenida mencionada, en los carriles de norte a sur y a la altura del número 1204, le dieron alcance y Mario Abraham le disparó en varias ocasiones para intentar acabar con su vida.

El empresario descendió de su camioneta y se refugió en un negocio, desde el que les llamó a sus familiares para pedirles ayuda y posteriormente fue trasladado a un hospital privado del norte de la ciudad para recibir atención médica ya que sufrió dos impactos de bala en la espalda.

En el escenario de los hechos las autoridades aseguraron indicios balísticos de un arma de fuego calibre .45 milímetros así como la camioneta de la víctima, que sufrió daños por los disparos.

Durante el operativo de rastreo de los agresores fue localizada abandonada la motocicleta Italika en que viajaban, así como algunas prendas de vestir y un casco de seguridad.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y de Servicios Periciales analizaron todos los indicios y a través de unas huellas dactilares lograron identificar a Mario Abraham Soto Hernández como partícipe en el intento de ejecución.

Al revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia tanto del C5i como particulares, los agentes de la Policía de Investigación Criminal encargados de las pesquisas identificaron una camioneta Voyager, en color azul, que fue utilizada para vigilar los movimientos del empresario desde días antes del atentado en su contra.

En las mismas imágenes de las cámaras apreciaron a los dos atacantes abandonar la motocicleta tras la agresión y observaron a Soto Hernández despojarse de algunas prendas de vestir y del casco de seguridad para después huir pie a tierra por varias calles para finalmente abordar la mencionada camioneta Voyager azul y escapar en ella.

Esta camioneta resultó ser propiedad de una hermana de Mario Abraham.

Las imágenes obtenidas de las grabaciones de las cámaras se cotejaron con las fotografías que se tenían de Mario Abraham por sus recientes detenciones y se confirmó que se trataba de la misma persona.

Con las pruebas que se fueron recabando en la carpeta de investigación el agente del Ministerio Público solicitó a un juez de Control órdenes de cateo para registrar algunos domicilios, mismas que le fueron concedidas.

Tras darles cumplimiento, los agentes investigadores lograron asegurar la referida Voyager azul, una camioneta Dodge Durango así como un vehículo en color gris, en el que se descubrió un compartimento secreto en el que localizaron un arma de fuego calibre .45 milímetros.

Tras las pruebas de balística correspondientes se confirmó que dicha arma fue la que se utilizó en la agresión al empresario.

Con todos estos elementos, el AMP tramitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Soto Hernández por los dos delitos mencionados y mediante la cual fue localizado y arrestado por los agentes ministeriales.

El detenido fue trasladado al CERESO Aguascalientes a disposición del juez de Control para que defina su situación legal.

En conferencia de prensa celebrada la mañana de este lunes, el fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, informó la detención del atacante y ratificó que se trataba del autor material de la agresión al empresario.

Además, dio a conocer que se tienen identificados a otros involucrados en el intento de homicidio, sobre quienes ya existen órdenes de aprehensión y se esperaba detenerlos próximamente.

Precisó que el ahora detenido fue contratado para ejecutar al empresario y señaló que Soto Hernández está dentro de la red delictiva que llevaba a cabo las extorsiones a los locatarios del CC Agropecuario.

RESULTO CON ANTECEDENTES

Mario Abraham resultó con 23 ingresos:

* En el 2000 por robo en grado de tentativa, cristalero

* En el 2001 por lesiones dolosas y robo calificado

* En el 2002 dos ingresos por cristalero

* En el 2003 por lesiones dolosas, desobediencia y resistencia de particulares, y cristalero

* En el 2004 y 2005 por cristalero

* En el 2007 por cortinero, robo domiciliario

* En el 2008 y 2010 por robo calificado

* En el 2012 y 2016 por amenazas y homicidio en grado de tentativa

* En el 2022 y 2024 por delitos contra la salud

* Y en el 2025 igualmente por delitos contra la salud