¡Delincuente que a punta de pistola asaltó una negociación en la zona Centro ya está preso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un delincuente que a punta de pistola asaltó un negocio ubicado en la zona Centro en agosto del 2025 ya enfrenta un proceso penal por el delito de robo calificado.

El acusado, José de Jesús “N”, ya se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.).

El jueves 21 de agosto del año pasado ingresó a un establecimiento comercial ubicado en la calle Guadalupe Victoria, en el Centro, que era atendido por una menor de edad, a la que amagó con un arma de fuego para exigirle que le entregara todo el dinero que tuviera en la caja registradora.

La empleada le dio 2 mil 751 pesos en billetes y monedas de diferentes denominaciones, con los que se dio a la fuga.

El dueño del negocio denunció el robo y un agente del Ministerio Público inició una carpeta de investigación.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal realizaron las pesquisas del asalto e identificaron a José de Jesús como el presunto responsable.

En su contra se obtuvo una orden de aprehensión y al rastrearlo los agentes ministeriales lo localizaron ingresado en el centro penitenciario de la salida a Calvillo por otro delito, por lo que le cumplimentaron el mandato señalado.

El caso llegó a manos del juez de Control, que le dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada por el delito mencionado, con dos meses de plazo para cerrar la investigación complementaria.