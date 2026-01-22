¡“El Pulcro”, segundo involucrado en una doble ejecución en Norias de Paso Hondo, fue detenido!

AGUASCALIENTES, AGS.- Agentes de la Policía de Investigación Criminal capturaron a un sujeto de nombre Juan “N” alias “El Pulcro” como el segundo implicado en una doble ejecución ocurrida en la comunidad Norias de Paso Hondo, en el oriente de la ciudad, en marzo del 2025.

El primer detenido resultó ser Jonathan “N” alias “Scar”.

Ambos se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.) por las muertes de José Javier Osornio Yáñez alias “El Chilango”, de 48 años, y José Armando Reynoso de Lira alias “El Negro”, de 30 años de edad.

Sus crímenes se consumaron el sábado 8 de marzo del 2025.

Los dos se hallaban en el interior de un domicilio en Norias de Paso Hondo cuando alrededor de las dos de la tarde llegaron varios sujetos, entre éstos Jonathan y Juan, en unos vehículos, entre ellos una camioneta, y los sacaron a la fuerza para llevárselos en sus unidades de motor.

“El Chilango” y “El Negro” fueron conducidos a una finca en obra negra ubicada en la calle Revolución casi esquina con la avenida Del Trabajo, en la colonia La Antorcha, en Norias de Paso Hondo, donde los golpearon con bloques de concreto, tabiques y otras piedras hasta quitarles la vida.

José Javier y José Armando murieron de un traumatismo craneoencefálico, según los resultados de las necropsias que se les practicaron.

Las investigaciones realizadas por las autoridades ministeriales revelaron que el móvil de los dos homicidios podría ser una disputa por la venta de narcóticos e identificaron a algunos responsables.

Durante el mes de junio del 2025 Jonathan fue detenido y vinculado a proceso por el delito de homicidio doloso calificado por su participación en el doble asesinato.

Juan fue arrestado y encarcelado por diversos delitos y al estar ya preso se comprobó su participación en la doble ejecución, por lo que se le cumplimentó una orden de aprehensión.

Una jueza de Control le dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva también por homicidio doloso calificado en agravio de los dos fallecidos, con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.