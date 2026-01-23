¡Con arma de fuego pasajero asaltó a conductora de plataforma al llegar a su destino en el Morelos II!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una conductora de plataforma se llevó el susto de su vida al ser asaltada y amenazada con un arma de fuego por un pasajero que había abordado minutos antes en Lomas de Vista Bella.

El hecho fue reportado por la propia afectada al servicio de emergencias 911, lo que activó la intervención de las autoridades a las 07:20 horas del martes 20 de enero en la calle José María Liceaga número 640 del fraccionamiento Morelos II, donde se registró el robo con violencia en agravio de Yesenia “N”, de 33 años.

La víctima informó que ese día, alrededor de las 7:10 horas, tomó un viaje mientras laboraba a bordo de su vehículo Renault Kwid, con placas de Aguascalientes, recogiendo al pasajero en la calle Vista del Atardecer número 103, en el fraccionamiento Lomas de Vista Bella.

El sujeto vestía pantalón oscuro y sudadera roja, y tenía un tatuaje en uno de los pómulos, sin que la víctima recordara mayores características del mismo.

Tras iniciar el recorrido marcado por la aplicación, el trayecto duró aproximadamente seis minutos hasta arribar al destino en el Morelos II.

Al llegar, el pasajero llamó la atención de Yesenia y al observarlo a través del retrovisor, se percató de que la estaba apuntando con un arma de fuego.

El delincuente le ordenó no gritar, no realizar movimientos extraños, apagar el vehículo y entregarle la cartera.

Temiendo por su integridad, la conductora accedió.

Una vez con las pertenencias en su poder, el individuo descendió apresuradamente del vehículo y huyó, perdiéndose entre las calles del fraccionamiento.

Los elementos policiales que atendieron el reporte del asalto rastrearon la zona en su búsqueda, pero no lo localizaron.