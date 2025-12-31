¡Delincuentes se llevaron 100 mil pesos de la nómina de Constructora del Bajío tras “golpe” navideño!

AGUASCALIENTES, AGS.- Aprovechando el cese de actividades por las festividades navideñas, delincuentes saquearon las oficinas de la empresa Constructora del Bajío, ubicadas en la avenida Tecnológico casi esquina con Siglo XXI, en el fraccionamiento Solidaridad I.

Se presume que el atraco ocurrió durante la madrugada del 25 de diciembre, aprovechando que las instalaciones se encontraban solas debido al día de asueto.

Los responsables forzaron las entradas de las oficinas para ingresar y sustraer el efectivo.

Fue hasta la mañana del 26 de diciembre, al retomar sus labores habituales, cuando los empleados descubrieron el desorden en el interior del inmueble.

Tras una revisión, confirmaron el robo de 100 mil pesos en efectivo, cantidad que presuntamente estaba destinada al pago de nómina del personal.

Tras el reporte al 911, policías municipales y estatales arribaron al lugar y se entrevistaron con el personal, confirmando lo reportado al C5i.

Por otro lado, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este hecho.